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رقم الخبر: 263012 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 12:37 الاقسام: سياسة  
الرعب الاميركي والقرصنة في رد ظريف على نظيره الكوبي

الرعب الاميركي والقرصنة في رد ظريف على نظيره الكوبي

بعد التغريدة التي نشرها وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريغز" يوم امس والتي وصف من خلالها اجراءات الحظر الاميركية بحق ايران بانها مخالفة للقوانين الدولية وان الحظر الاميركي المفروض على ايران بانه يهدد امن المنطقة رد عليه وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف برد مماثل على تويتر.

واعتبر ظريف ان ماتمارسه الولايات المتحدة من ارهاب اقتصادي ضد كوبا ، والصين، وروسيا، وسوريا، وايران انما هو يستهدف المدنيين، وهي تحاول من خلال زرع الرعب في قلوبهم الى تحقيق اهدافها غير المشروعة.

واضاف ظريف: والآن اضافت اميركا الى سلوكياتها الشريرة تلك: قرصنتها البحرية، والرشوة، وعمليات الابتزاز التي تمارسها.

لافتا الى ان ايران تقف الى جانب كوبا وقال: نعلن تقديرنا واحترامنا لكوبا ونؤكد وقوفنا الى جانبها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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