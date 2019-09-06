أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، تشكيلة الحكومة الانتقالية.

وقال حمدوك إن الحكومة السودانية الجديدة ستعمل فورا بشكل متناغم ومتكامل، مؤكدا أن البلاد تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخها

وأفاد رئيس الوزراء بأن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين.

وشدد حمدوك على أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام، مبينا أن الظروف مناسبة لتحقيق السلام في السودان.

هذا وتم تعيين عمر بشير منيس لوزارة شؤون مجلس الوزراء. وتم تعيين الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وزيرا للدفاع، والفريق شرطة الطريفي إدريس، وزيرا للداخلية وأسماء محمد عبد الله للخارجية.

وأشار حمدوك إلى أنه لم يتم بعد الاتفاق بشأن وزراة الثروة الحيوانية والسمكية، ووزارة البنى التحتية والنقل.

وصرح بأن التشاور في المسألة ما زال متواصلا بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.