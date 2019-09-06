اعلنت ايران انها اوقفت كل التزاماتها في مجال البحث والتطوير النووي، وذلك في اطار الخطوة الثاثلة في سياق خفض الالتزامات في بعض بنود الاتافق النووي , وقالت طهرا انها لجأت الى ههذ الخطوة وذلك ردا على خروج اميركا من الاتفاق النووي وعدم قدرة الدول الاوروبية على تنفيذ التزاماتها، وتشمل الخطوة الثالثة استئناف الابحثا النووية وتلبية احتيجات البلاد من اليورانيوم المخصب .

وردا على خروج اميركا من الاتفاق النووي وعدم قدرة الدول الاوروبية على تنفيذ تعهداتها، اعلنت ايران وقف جميع التزاماتها في مجال البحث والتطوير النووي.

اعلان جاء في رسالة بعثها وزير الخارجية محمد جواد ظريف لمسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني، اكد فيها ان هذا الاجراء ياتي في اطار حقوق ايران في الاتفاق النووي وردا على النقض المستمر والواسع له.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد اعلن، بعد انتهاء مهلة الستين يوما الممنوحة للاطراف المتبقية في الاتفاق النووي، ان طهران ستبدا بتنفيذ الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها، مؤكدا ان منظمة الطاقة الذرية مكلفة بالبدء فورا في مجال الابحاث والتطوير، وان تدع جانبا كل الالتزامات المتعلقة بهذا المجال ومن بينها ما يتعلق باجهزة الطرد المركزي الجديدة وان تقوم المنظمة بكل ما تحتاجه البلاد للتخصيب.

خطوة سيعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي السبت، كما اعلن في السابع من حزيران يونيو الخطوة الثانية والتي تنص على عدم الالتزام بسقف التخصيب ثلاثة فاصل ستة في المئة، وقبلها في الثامن من ايار مايو حيث تخطت الخطوة الاولى مخزون الثلاثمئة كيلوغرام من اليورانيوم المخصب.

خطوات لم تكن لتتخذ لو لم يتقاعس الاوروبيين عن تنفيذ تعهداتهم في الاتفاق النووي، الا ان الفرصة لا تزال متاحة امامهم، فبحسب مختلف المسؤولين الايرانيين.. طهران ستعود الى التنفيذ الكامل للاتفاق في حال نفذت الاطراف الاخرى جميع التزاماتها.

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