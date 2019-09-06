اكد المستشار الثقافي الايراني في بيروت عباس خامة يار بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى لتطوير العلاقات والتواصل مع جميع المكونات والطوائف والتيارات اللبنانية.

وخلال لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى ببيروت، اشاد خامة يار بالمواقف الوحدوية لمفتي لبنان وسائر العلماء والمفكرين في لبنان والتي من شانها ترسيخ العلاقات بين المسلمين واحباط مؤامرات المناوئين، موجها لسماحته الدعوة لزيارة طهران للمشاركة في مؤتمر الوحدة الاسلامية الـ 33 والذي يعقد تحت عنوان "وحدة الامة الاسلامية والدفاع عن الاقصى" برعاية مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية.

واشار الى ان طهران تبذل كل جهودها من اجل تطوير العلاقات مع جميع المكونات والطوائف والتيارات اللبنانية واعرب عن امله بان تشكل زيارة مفتي لبنان المرتقبة الى طهران فرصة مناسبة للبحث حول التحديات والهواجس المشتركة والتعرف عن كثب على الحقائق في الجمهورية الاسلامية ومواقفها الداعية للوحدة.

ونوه المستشار الثقافي الايراني الى المواقف الموحدة لجميع الاطراف اللبنانية تجاه العدوان الصهيوني الاخير على الضاحية الجنوبية ببيروت وقال، لاشك ان الوحدة الوطنية للبنانيين هي التي حققت الانتصار الكبير حيث نامل بان يشكل هذا الامر انموذجا مناسبا جدا للشعوب الاخرى.

وفي الختام اكد خامة يار اهمية دور علماء الاسلام في التصدي للمؤامرات والفتن المذهبية والطائفية مؤكدا ضرورة تعبئة جميع الجهود والطاقات المشتركة لمواجهة المناوئين والتصدي لمخططاتهم الرامية للتقسيم.

من جانبه دان مفتي لبنان، العدوان الصهيوني الاخير على سيادة ارض لبنان وامنه ، واكد اهمية العلاقات بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية وضرورة وحدة المسلمين ، معتبرا التطرف آفة كبرى للعالم الاسلامي.