يتوقع جاريث بيل مهاجم ريال مدريد أن تشهد علاقته السيئة بناديه المزيد من الاضطراب رغم انطلاقته القوية هذا الموسم بعد الحديث عن احتمال رحيله خلال الصيف.

وساءت علاقة اللاعب الويلزي البالغ عمره 30 عاما مع زين الدين زيدان خلال الصيف، عندما تحدث المدرب الفرنسي عن رغبته في رحيل بيل.

وأبلغ بيل شبكة سكاي سبورتس قبل مواجهة أذربيجان في تصفيات بطولة أوروبا: "أتفهم أنني كنت كبش فداء وأتحمل ذلك بألم رغم أن ذلك لم يكن عادلا".

وأوضح: "لا أقول إنني أستمتع باللعب... لكن عندما ألعب أكون محترفا ودائما أقدم كل ما لدي سواء مع النادي أو المنتخب".

وأضاف: "أنا واثق من أنه سيكون هناك مزيد من الاضطراب... أعتقد أنه أمر يجب التحدث فيه مع ريال وهو بيني وبين (النادي)... سنحاول التوصل لاستنتاج".

وأشار بيل، الذي تغير موقف زيدان تجاهه ودعم استمراره في إسبانيا، إلى أنه استفاد من الاضطراب وأنهى صيامه عن التسجيل منذ مارس/ آذار بهدفين في التعادل 2-2 في ملعب فياريال هذا الأسبوع.