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رقم الخبر: 263005 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 12:13 الاقسام: عربيات  
قصف مطار معيتيقة الليبي

قصف مطار معيتيقة الليبي

نشر نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدو لمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس وهو يتعرض للقصف بالتزامن مع أذان فجر اليوم الجمعة.

وأفيد بأن معيتيقة، وهو المنفذ الجوي الوحيد للعاصمة، تعرّض للقصف بعدة قذائف وذلك بعد أيام من الإعلان عن وقف العمل بالمطار ونقل جميع الرحلات إلى مطار مدينة مصراتة شرقي طرابلس، حسب موقع روسيا اليوم

ودان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد الماضي، قصف قوات حفتر، لمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، بالتزامن مع وصول طائرة للحجاج، مخلفا عدة إصابات بينهم أطفال. وعلقت إدارة مطار معيتيقة الدولي، حركة الملاحة الجوية، بعد سقوط قذائف داخل المطار، في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي.

وتتواصل منذ نيسان/أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وبين القوات التابعة لخليفة حفتر، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، حيث قُتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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