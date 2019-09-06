وأفيد بأن معيتيقة، وهو المنفذ الجوي الوحيد للعاصمة، تعرّض للقصف بعدة قذائف وذلك بعد أيام من الإعلان عن وقف العمل بالمطار ونقل جميع الرحلات إلى مطار مدينة مصراتة شرقي طرابلس، حسب موقع روسيا اليوم

ودان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الأحد الماضي، قصف قوات حفتر، لمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، بالتزامن مع وصول طائرة للحجاج، مخلفا عدة إصابات بينهم أطفال. وعلقت إدارة مطار معيتيقة الدولي، حركة الملاحة الجوية، بعد سقوط قذائف داخل المطار، في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي.

وتتواصل منذ نيسان/أبريل الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وبين القوات التابعة لخليفة حفتر، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، حيث قُتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.