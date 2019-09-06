أعربت بليندا بينسيتش عن اندهاشها، من كونها اللاعبة السويسرية الوحيدة المتبقية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، مبديةً أسفها لخروج مواطنيها روجر فيدرر وستان فافرينكا.

وتأهلت بينسيتش (22 عاما) للمرة الأولى في مسيرتها، إلى قبل نهائي إحدى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، بفوزها على دونا فيكيتش 7/6 (7/5) و6/3 مساء الأربعاء.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من خسارة فيدرر، على يد البلغاري جريجور ديميتروف، في مباراة من خمس مجموعات، بينما سقط فافرينكا على يد الروسي دانييل ميدفيديف.

وقالت بينسيتش "إنه ليس بالشيء الجيد، لست سعيدة بذلك، مندهشة بعض الشيء.. مثلما يفكر الجميع فإن الأمر كان سيصبح رائعا، إذا تأهل فيدرر وفافرينكا للمربع الذهبي".

وختمت اللاعبة السويسرية بالقول "لكني سعيدة أن بإمكاني إنجاز الأمر من أجلهما، لن أخيب أملهما".