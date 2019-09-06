|رقم الخبر: 263003
|تاريخ النشر: أيلول 06, 2019
|الوقت: 12:03
|الاقسام: رياضة
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أمريكا تقسو على اليابان في كأس العالم لكرة السلة
فاز المنتخب الأمريكي على نظيره الياباني بنتيجة 98-45 الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم لكرة السلة، والمقامة حاليًا في الصين.
وتفوق المنتخب الأمريكي في الربع الأول بنتيجة 23-9، قبل أن ينهي الربع الثاني بالفوز 33-14.
وفي الربع الثالث، واصل الأمريكان تفوقهم وفازوا بنتيجة 28-8، قبل أن يحكم التعادل الربع الرابع بنتيجة 14-14.
ورفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى 6 نقاط متصدرًا المجموعة الخامسة، مقابل 3 نقاط لمنتخب اليابان في المركز الأخير.
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