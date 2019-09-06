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رقم الخبر: 263003 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 12:03 الاقسام: رياضة  
أمريكا تقسو على اليابان في كأس العالم لكرة السلة

أمريكا تقسو على اليابان في كأس العالم لكرة السلة

فاز المنتخب الأمريكي على نظيره الياباني بنتيجة 98-45 الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم لكرة السلة، والمقامة حاليًا في الصين.

وتفوق المنتخب الأمريكي في الربع الأول بنتيجة 23-9، قبل أن ينهي الربع الثاني بالفوز 33-14.

وفي الربع الثالث، واصل الأمريكان تفوقهم وفازوا بنتيجة 28-8، قبل أن يحكم التعادل الربع الرابع بنتيجة 14-14.

ورفع المنتخب الأمريكي رصيده إلى 6 نقاط متصدرًا المجموعة الخامسة، مقابل 3 نقاط لمنتخب اليابان في المركز الأخير.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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