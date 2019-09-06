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رقم الخبر: 263001 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 12:03 الاقسام: رياضة  
إقبال كبير على تذاكر "ديربي الغضب"

إقبال كبير على تذاكر "ديربي الغضب"

كشف تقرير صحفي الخميس، عن تطور جديد بشأن مباراة ديربي الغضب بين ميلان وإنتر المقرر إقامتها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإنه تم بيع 60 ألف تذكرة لمباراة الديربي،، مشيرًا إلى أن جميع التذاكر ستنفد قريبًا.

وأوضح أن هناك إقبالًا كبيرًا من الجماهير على شراء التذاكر، رغم أن المباراة ستقام بعد أكثر من أسبوعين.

وكان الاتحاد الإيطالي أعلن مؤخرًا أن الديربي سيقام يوم السبت 21 سبتمبر/ أيلول، بدلًا من الأحد 22 من الشهر الجاري.

يذكر أن إنتر يتصدر الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، بينما يحتل ميلان المركز الـ12 برصيد 3 نقاط فقط.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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