اقتنص المنتخب العراقي تعادلًا قاتلًا بنتيجة (1-1)، من أنياب مضيفه البحرين، في اللقاء الذي أقيم يوم الخميس، بمستهل مشوار المنتخبين ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

فعلى ملعب ستاد البحرين الوطني، سجل كميل الأسود هدف المنتخب البحريني، في الدقيقة 9، وعدل النتيجة للعراق مهند علي "ميمي" في الدقيقة 86.

من جهة ثانية حقق المنتخب الفلسطيني، انتصاراً ثمينا الخميس، على ضيفه منتخب أوزبكستان 2-0، في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المزدوجة " كأس العالم قطر 2022"، وكأس آسيا الصين 2023، لحساب المجموعة الرابعة على أرضية ملعب فيصل الحسيني، واعتلى الفدائي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد تعادل سنغافورة واليمن 2-2.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى التي جرت مساء الخميس للقارة الاسيوية:

غوام صفر – المالديف 1

كوريا الشمالية 2 – لبنان صفر

منغوليا 1 – ميانمار صفر

تايوان 1 – الاردن 2

الفبين 2 – سوريا 5

كمبوديا 1 – هونج كونج 1

اندونيسيا 2 – ماليزيا 3

سريلانكا صفر – تركمنستان 2

طاجيكستان 1 – قيرغيزستان صفر

الهند 1 – عمان 2

قطر 6 – افغانستان صفر

الكويت 7 – النيبال صفر