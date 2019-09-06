جدد لويس هاميلتون الخميس، الولاء لفريقه مرسيدس، المنافس في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام احتمالية، الانتقال لفيراري مستقبلًا، إذا تغيرت الظروف.

ويرتبط السائق البريطاني - بطل العالم خمس مرات- بعقد مع فريقه الألماني حتى نهاية الموسم المقبل، حيث يفترض أن تشهد هذه الرياضة تغييرات جذرية في قواعدها.

وردا على سؤال بشأن إمكانية الانتقال (إلى فيراري) مستقبلًا، قال هاميلتون للصحفيين قبل انطلاق سباق جائزة إيطاليا الكبرى في معقل فيراري "لا أعرف إن كان يمكن إغرائي بذلك. أعتقد أن الانتقال جزء من الرياضة بشكل أو بآخر".

وأضاف "بصراحة حين تكون ضمن فريق مرسيدس فأنت فرد داخل عائلة علاقتك بها تمتد مدى الحياة".

وتابع السائق البريطاني "لكن إذا وصلت لمرحلة في حياتي أرغب فيها في التغيير فمن المحتمل أن يكون ذلك (الانضمام إلى فيراري) بين البدائل. لكنني لا أعرف إن كان هذا سيحدث في المرحلة الحالية".

وانتصر هاميلتون (34 عامًا) على حلبة مونزا، العام الماضي، رغم أن فيراري هيمن على الصف الأمامي في التجارب التأهيلية وقوبل بصيحات استهجان حين صعد على منصة التتويج.

ورغم رد فعل الجمهور المحلي المتحمس لفريقه فيراري، شعر هاميلتون أنه نال إعجابهم وبادلهم الاحترام.

وقال "أنا محظوظ جدا لوجود جمهور ايطالي يتابعني.. ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن الإيطاليين يحبون أحدث صيحات الموضة ويفضلون الذوق الرفيع في الملابس".

وختم "يطلب مني الكثير من جمهور فيراري الانضمام إلى الفريق. أتلقى رسائل كثيرة من مشجعي فيراري يقولون، أنا من جمهور فيراري لكنني أحترمك. أعتقد أن (علاقتي مع الجمهور الإيطالي) تتطور تدريجيا".

وفاز فيراري على حلبة مونزا آخر مرة مع السائق الإسباني فرناندو ألونسو في 2010.

وسيخوض هاميلتون السباق، الأحد المقبل، في صدارة الترتيب العام متقدما بفارق 65 نقطة على الفنلندي فالتيري بوتاس زميله في الفريق، قبل 8 سباقات من نهاية الموسم.