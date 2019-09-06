تعادل المنتخب السويسري مع نظيره الأيرلندي بهدف لكل منهما الخميس، ضمن مباريات المجموعة الرابعة بتصفيات كأس أمم أوروبا.

سجل المدافع فابيان شار هدف منتخب سويسرا في الدقيقة 74، قبل أن ينجح ديفيد ماكجولدريك في إدراك التعادل لمنتخب أيرلندا.

وفي نفس المجموعة، اكتسح المنتخب الدنماركي مضيفه منتخب جبل طارق بسداسية دون رد.

سداسية الدنمارك حملت توقيع روبير سكوف وكريستيان إريكسن "هدفين" وتوماس ديلاني وكريستيان جيثكيير "هدفين".

ومن النتائج المهمة الاخرى لمساء الخميس:

ارمينيا 1 – ايطاليا 3

رومانيا 1 – اسبانيا 2

جزر فارو صفر – السويد 4