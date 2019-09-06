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رقم الخبر: 262996 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 11:44 الاقسام: رياضة  
سويسرا تتعادل مع أيرلندا في تصفيات اليورو

سويسرا تتعادل مع أيرلندا في تصفيات اليورو

تعادل المنتخب السويسري مع نظيره الأيرلندي بهدف لكل منهما الخميس، ضمن مباريات المجموعة الرابعة بتصفيات كأس أمم أوروبا.

سجل المدافع فابيان شار هدف منتخب سويسرا في الدقيقة 74، قبل أن ينجح ديفيد ماكجولدريك في إدراك التعادل لمنتخب أيرلندا.

وفي نفس المجموعة، اكتسح المنتخب الدنماركي مضيفه منتخب جبل طارق بسداسية دون رد.

سداسية الدنمارك حملت توقيع روبير سكوف وكريستيان إريكسن "هدفين" وتوماس ديلاني وكريستيان جيثكيير "هدفين".

ومن النتائج المهمة الاخرى لمساء الخميس:

ارمينيا 1 – ايطاليا 3

رومانيا 1 – اسبانيا 2

جزر فارو صفر – السويد 4

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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