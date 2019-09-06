جرت صباح اليوم الجمعة مراسم" الطفل الرضيع" وهي مراسم عزاء لطفل الإمام الحسين (ع) علي الأصغر (ع) الذي إستشهد في واقعة كربلاء، في مئات المدن الإيرانية وأكثر من 41 دولة في أنحاء العالم تذكيرا بهذه الذكرى الأليمة.

وأفاد مراسل العالم أن مراسم الطفل الرضيع التي تقام جرت اليوم الجمعة في العاصمة الإيرانية طهران في مصلى الإمام الخميني (رض) الكبير بحضور الالاف من المواطنين الايرانيين .

وفي العاصمة طهران شاركت عشرات الآلاف من الأمهات برفقة أبناءهن الرضع في هذه المراسم للإعلان عن حزنهن الشديد على استشهاد أصغر شهداء واقعة الطف وتذكيرا بتضحيات سيد الشهداء الإمام الحسين (سلام الله عليه) وأهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) والتضحيات الجسيمة التي ضحى بها 72 رجلا من أصحاب الإمام (ع).

وتجدر الإشارة إلى أن مراسم الطفل الرضيع تقام سنويا في اول يوم جمعة من شهر محرم الحرام بمشاركة مليونيه للأطفال الرضع لإلقاء الضوء على مظلومية الطفل الرضيع للإمام الحسين (سلام الله عليه) باعتباره أصغر شهداء واقعة الطف حيث لم يكن يتجاوز عمرة الـ 6 شهور والذي ذبح من الوريد إلى الوريد بعد أن أصر معسكر عمر ابن سعد على عدم منحه جرعة من الماء.

وتعتبر مراسم "الرضع الحسينيون" أحد الطقوس في شهر محرم الحرام ويقيم المسلمون في مختلف دول العالم بما فيها ايران والهند وباكستان والعراق والسعودية وتركيا وأفغانستان، هذه المراسم تذكيرا لذكرى الأطفال الشهداء في يوم عاشوراء في الجمعة الأولى من شهر محرم الحرام.



وتلبس الأمهات في هذه المراسم ألبسة موحدة لأطفالهن ويعصبن رؤوسهم بقماش يكتب عليه اسم علي الأصغر (ع) المبارك لإظهار حبهم لأهل البيت عليهم السلام.



وعلي الأصغر هو أصغر أبناء الإمام الحسين (سلام الله عليه) الإمام الثالث للمسلمين الذي استشهد في كربلاء في العاشر من شهر مُحرم في سنة 61 الهجرية القمرية وعمره لم يتجاوز 6 شهور.



التفاصيل في الفيديو المرفق....



فيديو غرافيك .. اليوم العالمي للطفل الرضيع

تقام مراسم اليوم العالمي للطفل الرضيع سنويا لإحياء ذكرى عبد الله الرضيع ابن الإمام الحسين (ع) الذي كان عمره حوالي ستة أشهر في معركة كربلاء واستشهد بسهم حرملة بن كاهل الأسدي الكوفي، ویکون هذا الإحياء من أجل إظهار مظلومية رضيع الحسين (ع) إلى العالم و مواساة مع كل الاطفال المظلومين في العالم..

انطلاق مراسم جمعة الطفل الرضيع العالمية بمهدية طهران

انطلقت صباح اليوم الجمعة مراسم جمعة الطفل الرضيع العالمية في حسينية مهدية العاصمة طهران بحضور الآلاف من النساء.

وتقام مراسم جمعة الطفل الرضيع بشكل متزامن في 6200 موقعا في ايران وكذلك في 45 دولة في العالم.

كما سيجري تنظيم هذه المراسم في ملعب آزادي الدولي الكبير.

وتقام مثل هذه المراسم في اول جمعة من شهر محرم الحرام بحضور كبير من النساء اللاتي اصطحبن اطفالهن الرضع للمشاركة فيها والهدف من اقامتها هو إظهار مظلومية رضيع الامام الحسين عليه السلام وهو عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام المعروف بعبدالله الرضيع أو علي الأصغر. وهو أصغر شهيد بين شهداء كربلاء. ولد بمقتضى الحساب في شهر رجب عام 60 للهجرة واستشهد مع والده واخوانه وعمه العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في يوم عاشوراء وعمره حوالي ستة أشهر في معركة كربلاء بسهم من حرملة بن كاهل الأسدي الكوفي وبامر من عمر بن سعد ودفن في كربلاء