قال وزير الخاريجة الإيراني إن أمن منطقة الخليج الفارسي رهن على تعاون دولها لأنه على مدى قرون طويلة قامت دول المنطقة بتوفير أمنها دون الآخرين. ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية الاندونيسية على حل الخلافات في منطقة الشرق الاوسط عبر إجراء المباحثات وقالت،اننا ندعو الى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشترك الشاملة ( الاتفاق النووي) من قبل الجانبين.

و أفاد المراسل الموفد لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) ، أن محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانية قال للصحفيين بعد اجتماعه مع نظيرته الإندونيسية رتنو مرسودي صباح اليوم الجمعة: على مدى قرون ، تم توفير الأمن في منطقة الخليج الفارسي من قبل دول المنطقة و حاليا أيضا لا يستتب الأمن فيها دون تعاون هذه الدول .

و أشار ظریف إلى وجهات نظر إيران وإندونيسيا المشتركة حول القضية الفلسطينية قائلا،بيت المقدس القبلة الأولى للمسلمين في العالم ، و يتابع البلدان أهداف مشتركة في هذا المجال.

و تباحث ظريف مع مرسودي خلال اللقاء حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية وقضايا العالم الاسلامي.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار قبل ذلك بنغلاديش والتقى رئيسة الوزراء ورئيسة البرلمان ووزير الخارجية فيها.

كما التقى جمعا من المفكرين واساتذة اللغة الفارسية في بنغلاديش ومن ثم شارك في ملتقى للدول المطلة على المحيط الهندي والقى كلمة فيه.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني اجرى العديد من الزيارات خلال الفترة الاخيرة والتي شملت قطر والكويت والدول الاسكندنافية فنلندا والسويد والنرويج ومن ثم فرنسا التي زارها مرتين.

كما قام بجولة شملت الصين واليابان وماليزيا وبعدها زار روسيا قبل بدء جولته الاخيرة التي تضمنت بنغلاديش واندونيسيا.

وزيرة الخارجية الاندونيسية: نطالب بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي

أكدت وزيرة الخارجية الاندونيسية على حل الخلافات في منطقة الشرق الاوسط عبر إجراء المباحثات وقالت،اننا ندعو الى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشترك الشاملة ( الاتفاق النووي) من قبل الجانبين.

و اكدت رتنو مرسودي بعد اللقاء مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف للصحفيين بان اندونيسيا تدعو إلى ان تكون منطقة الشرق الاوسط مستقرة وآمنة ومزدهرة .

وقالت مرسودي: اننا نعتقد بانه لايمكن احلال السلام العالمي دون احلاله في منطقة الشرق الاوسط لذلك تدعو اندونيسيا جميع البلدان الى العمل من اجل احلال السلام والامن في الشرق الاوسط.

واضافت وزيرة الخارجية الاندونيسية، يجب ان تحل الخلافات في الشرق الاوسط من خلال الحوار والاحترام لسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .

واكدت مرسودي ان فلسطين قضية يجب ان يهتم بها الراي العام دائما واعلنت اندونيسيا دوما بان حل الدولتين للقضية الفلسطينية و هذا هو الحل الوحيد الذي يمكن ان يؤدي الى احلال السلام والامن الدائمين.

وحول محاور مباحثاتها في اللقاء مع ظريف قالت انه تم البحث حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.

وقالت وزيرة الخارجية الاندونيسية انه تم في اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأخر الانشطة والتعاون المشترك و متابعة المواضيع المطروحة في الاجتماع الخامس لللجنة المشتركة للتعاون القنصلي الذي عقد 23 أب/ اغسطس كذلك مباحثات البلدين في مجال حقوق البشر التي جرت في سبتمبر الحالي.

واشارت الى زيارة قام بها اعضاء اللجنة الحقوقية والقضائية لمجلس الشوري الاسلامي الى اندونيسيا في أب 2019 وزيارة الوفد البرلماني الاندونيسي الى ايران في الشهر الماضي و أكدت بانها اهم تطورات في مجال تنمية علاقات البلدين.

ورحبت مرسودي بتطور التعاون بين البلدين في مجال تمكين المراة وقالت انه عقد اجتماع في اندونيسيا تحت عنوان" التمكين الاقتصادي للمراة" ابريل الماضي حيث شارك فيه وفد ايراني .

وقالت انه عقد اجتماع مجمع التعاون بين البلدين في المجال الصحي حيث من المقرر ان تقام دورتها القادمة في ايران.

واعلنت دعمها لتعزيز التعاون بين اندونيسيا وايران في المجال الصحي خاصة المعدات الطبية والادوية وقالت انه زار وفد ايراني متخصص في مجال النانو اندونيسيا.

وتطرقت الى مساعي البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية بينهما وقالت انه تم في اللقاء مع نظيره الايراني البحث حول القضايا الاقلمية والدولية بما فيها القضايا المتعلقة بالشرق الاوسط.