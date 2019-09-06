أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" اليوم الخميس عن توقف العمل في مطار نجران السعودي جراء استهدافه من قبل القوة الصاروخية لدى الجيش واللجان الشعبية بدفعة صواريخ "بدر-1" الباليستي وإصابته بدقة؛ وهرع سيارات الإسعاف إلى قوة الواجب هناك.

وأوضح العميد سريع في تغريدة له اليوم، أن العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية والاستطلاعية في المطار، وأهدافاً عسكرية أخرى.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إلى أن هذا الاستهداف يأتي "في إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم وغاراته المتواصلة التى بلغت خلال الساعات الماضية أكثر من 60 غارة جوية"؛ حسب ما افاده موقع الميادين الاخباري.

وتابع : إن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ مشدداً بالقول : لقد اتخذنا كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين.

وفي تغريدة اخرى، اعلن القائد العسكري اليمني تنفيذ عدة هجمات بواسطة سلاح الجو اليمني المسيّر، على أهداف عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية بمنطقة "خميس مشيط" مستخدما فيها طائرات "قاصف 2K"، والتي أصابت أهدافها بدقة.