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رقم الخبر: 262987 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 09:48 الاقسام: سياسة  
هزة ارضية بقوة 3.9 ريختر ضربت شمال شرق ايران ولا خسائر

هزة ارضية بقوة 3.9 ريختر ضربت شمال شرق ايران ولا خسائر

ضربت هزة ارضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر مساء الخميس ضواحي مدينة راز بمحافظة خراسان الشمالية الواقعة شمال شرق ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة السابعة و 39 دقيقة و 4 ثوان مساء الخميس بالتوقيت المحلي (الثالثة و 9 دقائق و 4 ثوان عصر الخميس بتوقيت غرينتش).

واضاف المركز بان الهزة وقعت في عمق 10 كم من سطح الارض على بعد 27 كم من مدينة راز و 31 كم من مدينة بنكة قلعة (مانة وسملقان) و 35 كم من مدينة حصار كرمخان (بجنورد) في محافظ خراسان الشمالية شمال شرق ايران.

وقال قائممقام قضاء راز وجركلان محمد زارعي هدك في تصريح لوكالة "ارنا": لم تصلنا اي تقارير من مدراء نواحي القضاء بوقوع خسائر محتملة جراء الهزة الارضية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / ارنا
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