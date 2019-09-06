|رقم الخبر: 262987
|تاريخ النشر: أيلول 06, 2019
|الوقت: 09:48
|الاقسام: سياسة
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هزة ارضية بقوة 3.9 ريختر ضربت شمال شرق ايران ولا خسائر
ضربت هزة ارضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر مساء الخميس ضواحي مدينة راز بمحافظة خراسان الشمالية الواقعة شمال شرق ايران.
وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة السابعة و 39 دقيقة و 4 ثوان مساء الخميس بالتوقيت المحلي (الثالثة و 9 دقائق و 4 ثوان عصر الخميس بتوقيت غرينتش).
واضاف المركز بان الهزة وقعت في عمق 10 كم من سطح الارض على بعد 27 كم من مدينة راز و 31 كم من مدينة بنكة قلعة (مانة وسملقان) و 35 كم من مدينة حصار كرمخان (بجنورد) في محافظ خراسان الشمالية شمال شرق ايران.
وقال قائممقام قضاء راز وجركلان محمد زارعي هدك في تصريح لوكالة "ارنا": لم تصلنا اي تقارير من مدراء نواحي القضاء بوقوع خسائر محتملة جراء الهزة الارضية.
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