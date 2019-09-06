تقرير مصور مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان اصفهان -تشهد مراسم عزاء الامام الحسين عليه السلام واصحابه خلال شهر محرم الحرام في اصفهان (وسط ايران) مشاركة عدد كبير من المراهقين والاطفال حبا لاهل البيت عليهم السلام.