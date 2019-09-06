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رقم الخبر: 262985 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 11:11 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
تقرير مصور

مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان

اصفهان -تشهد مراسم عزاء الامام الحسين عليه السلام واصحابه خلال شهر محرم الحرام في اصفهان (وسط ايران) مشاركة عدد كبير من المراهقين والاطفال حبا لاهل البيت عليهم السلام.
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
مراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهانمراهقون ايرانيون يشاركون في مراسم العزاء الحسيني في اصفهان
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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