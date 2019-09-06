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رقم الخبر: 262982 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 09:38 الاقسام: سياسة  
كوبا: الحظر البحري الاميركي على ايران يناقض القوانين الدولية

كوبا: الحظر البحري الاميركي على ايران يناقض القوانين الدولية

اعتبر وزير خارجية كوبا برونو رودريغز الحظر الاميركي ضد المؤسسات البحرية الايرانية احد اجراءات واشنطن الاخرى المناقضة للقوانين الدولية.

وفي تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب رودريغز: ان الحظر الاميركي ضد مؤسسات نقل النفط الايراني يمكنه التاثير على الاشقاء الايرانيين والسوريين

واضاف: ان الحظر الاميركي ضد ايران يهدد امن المنطقة.

وأكد وزير خارجية كوبا خلال لقائه سفير الجمهورية الاسلامية في هافانا الاربعاء على ضرورة التضامن مع ايران في مواجهتها الإجراءات الأمريكية العدائية.

وأعلن رودریغز خلال لقائه سفير الجمهورية الإسلامية في هافانا " رشيد بيات مختاري " عن دعم بلاده لإيران في مواجهتها لسياسات الهيمنة الأمريكية .

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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