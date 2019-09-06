وفي تصريح صحفي ادلى به مساء الخمیس حين وصوله الى العاصمة الاندونيسية جاكرتا قال ظريف، بشان التصريحات الاخيرة التي ادلى به المندوب الاميركي الخاص في الشان الايراني برايان هوك وتعيين جائزة لمن يكشف عن وثائق الحرس الثوري المالية: ان الاميركيين هزموا من الشعب الايراني ومن ممثلي الشعب الايراني ومن الحرس الثوري الذي هو يمثل الشعب الايراني الشامخ ومن المؤكد انهم لا يمكنهم بمثل هذه الاجراءات الوقوف امام دفاع وتقدم ايران.

واضاف، ان الاجراء الاخر الاكثر خزيا هو ما قام به برايان هوك بتوجيهه رسالة الكترونية الى قبطان ناقلة النفط الايرانية "آرديان دريا" والعرض الذي قدمه له – ولم يسع اساسا للاتيان بذلك بثوب دبلوماسي – حيث عرّفه بنفسه ومسؤوليته وقال له بانه يمكنه تسليم الناقلة واستلام عدة ملايين من الدولارات ليعيش حياة هانئة بقية عمره وان لم يفعل ذلك فستكون حياته صعبة جدا في المستقبل.

وقال ظريف، ان هذا الامر دليل ليس على السقوط الاخلاقي فقط بل ايضا السقوط السياسي والعملاني لاميركا التي تضطر للمضي هكذا بسياستها الفاشلة ضد ايران.

وتابع قائلا، فلتنظر اميركا الى نفسها وترى الحال الذي آلت اليه حيث تتصرف كالعصابات والمافيا. لقد قال ترامب بانه سيعيد المجد والاقتدار الى اميركا مرة اخرى ، فهل من الاقتدار توجيه رسالة الى قبطان وتهديده بتسليم الناقلة مقابل المال او ان يواجه حياة صعبة مستقبلا ، فماذا يعني هذا التصرف غير القرصنة البحرية.

واوضح وزير الخارجية، ان تصرفات اميركا لا تختلف كثيرا عما كان يفعله الكاوبوي في افلام العصابات ، اذ ان استغلال القوة الاقتصادية بهذه الصورة دليل على عجز اميركا السياسي والدولي ومؤشر الى ان ايران ناجحة جدا في فرض العزلة على اميركا بحيث يقوم مندوبها الخاص (في الشان الايراني) بالاستجداء هكذا

المحادثات مع فرنسا كانت متعلقة بها وليس باميركا

وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف المحادثات التي جرت بين ايران وفرنسا اخيرا بانها كانت جيدة، معتبرا مصير هذه المحادثات بانه متعلق بفرنسا نفسها وانها كانت تخص فرنسا وليس اميركا.

وفي تصريح صحفي ادلى به الخميس حين وصوله الى مطار العاصمة الاندونيسية جاكرتا، قال ظريف في الرد على سؤال لمراسل "ارنا"، حول ما سيؤول اليه مصير المحادثات بين ايران وفرنسا: ان المحادثات مع فرنسا كانت جيدة ومصير هذه المحادثات متعلق بفرنسا نفسها ، علما بان المحادثات التي اجريناها مع فرنسا لم تكن متعلقة باميركا بل انه كيف يمكن لفرنسا العمل بالتزاماتها.

واضاف، ان المحادثات التي اجراها الدكتور عراقجي بمعية مساعد البنك المركزي ومساعد وزير النفط والمحادثات التي اجريتها انا في بياريتس كانت من اجل ان نطمئن الى انه كيف يمكن للاتحاد الاوروبي تنفيذ التزاماته.

وتابع ظريف، انه لو تصور الفرنسيون بانهم بحاجة الى موافقة اميركا لتنفيذ التزاماتهم فاننا قلنا لهم في ذلك الوقت ونقول لهم الان ايضا بان هذه الموافقة لن تصدر.

وقال، اننا لا نريد من احد الدفاع عن ايران بل دافعنا وندافع نحن عن ايران الا انه عليهم هم الدفاع عن حقوقهم وان لم يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم وهو ما سيدركونه عاجلا ام آجلا فعليهم حينها اتخاذ قرار اخر.

زيارة بنغلاديش واندونيسيا

وفي جانب اخر من حديثه وصف ظريف زيارته الى بنغلاديش بانها كانت جيدة جدا حيث اجرى خلالها محادثات مع رئيسة الوزراء ورئيسة البرلمان ووزير الخارجية.

واضاف، ان منتدى الاقتصاد المائي للدول المطلة على المحيط الهندي كان ايضا فرصة جيدة تم خلاله طرح قضايا مثل سياسات اميركا العدائية والخطيرة في المحيط الهندي ومنطقتنا كما شكلت فرصة جيدة لاجراء لقاءات قصيرة مع عدد من الوزراء المشاركين.

كما اعتبر زيارته الى اندونيسيا بعد بنغلاديش بانها تشكل فرصة جيدة جدا لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين فيها في ضوء التعاون المستمر بين البلدين ومواقفهما المتقاربة في اطار منظمة التعاون الاسلامي وقضايا العالم الاسلامي وحركة عدم الانحياز ومختلف القضايا الدولية الاخرى.

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