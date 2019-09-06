اعلن وزير الطرق وبناء المدن الايراني محمد اسلامي بانه سيتم تسيير عدد من الرحلات الجوية من مطاري كرمانشاه وایلام غرب ايران الى النجف الاشرف في العراق خلال ايام زيارة الاربعين.

وفي تصريح ادلى للصحفيين امس الخميس على هامش انعقاد اجتماع مدراء ادارة الطرق والنقل في البلاد، قال اسلامي بشان الاجراءات المتخذة حول اربعينية الامام الحسين (ع)، انه سيتم خلال ايام زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) تسيير عدة رحلات جوية من مطاری كرمانشاه وايلام (غرب ايران) الى مطار النجف الاشرف.

واضاف، انه تم تجهيز المحطات الحدودية واحداث وتحسين طرق الوصول اليها.

واوضح بانه سيتم توفير 8000 حافلة لتسهيل نقل الزوار الى المعابر الحدودية مع العراق.

يذكر ان هنالك 3 معابر حدودية لزوار الاربعين وهي مهران وشلمجة وجذابة ومن المقرر ان يتم اليوم الجمعة فتح معبر رابع وهو معبر خسروي (المنذرية في الجانب العراقي) امام الزوار.