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رقم الخبر: 262979 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 09:30 الاقسام: اقتصاد  
روسيا تدرس امكانية وضع المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط الايراني

روسيا تدرس امكانية وضع المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط الايراني

اعلن وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك بان بلاده تدرس امكانية توظيف المزيد من الاستثمارات في قطاع النفط الايراني.

وفي تصريح ادلى به على هامش الملتقى الاقتصادي الخامس لشرق روسيا المنعقد في مدينة فلاديفوستوك فيما يتعلق بمشاريع الاستثمار في قطاع النفط، قال نوفاك، ان روسيا تدرس حاليا امكانية وضع المزيد من الاستثمارات في قطاع انتاج النفط الايراني.

واضاف وزير الطاقة الروسي، ان الموضوع يتعلق اولا بمسالة استخراج النفط.

وكان وزير الطاقة الروسي الذي يتراس الجانب الروسي في لجنة التعاون الاقتصادي المشترك مع ايران، قد اجتمع قبل ايام الى وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني في اللجنة رضا اردكانيان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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