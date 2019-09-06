وقالت الصحيفة انه خلال المحادثات بين وزارة الخارجية الالمانية وسائر شركائها الاوروبيين فقد تم انتخاب ميشائيل بوك السفير السابق في كولومبيا ومصر والسويد ، رئيسا جديدا للالية المالية الاوروبية للتعاون مع ايران (اينستكس).

وكان اول رئيس للالية المالية وهو برند اربل قد استقال من منصبه قبل اكثر من شهر.

يذكر انه تم تاسيس الالية المالية "اينستكس" في كانون الثاني /يناير عام 2019 من قبل فرنسا والمانيا وبريطانية لتسهيل التجارة مع ايران.