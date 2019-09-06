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رقم الخبر: 262977 تاريخ النشر: أيلول 06, 2019 الوقت: 09:27 الاقسام: سياسة  
ظريف يجري محادثات مع نظيرته الاندونيسية

ظريف يجري محادثات مع نظيرته الاندونيسية

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في جاكرتا اليوم الجمعة نظيرته الاندونيسية رتنو مرسودي.

وافاد مراسل وكالة "ارنا" الموفد بان ظريف تباحث مع مرسودي خلال اللقاء حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الدولية وقضايا العالم الاسلامي.

وكان وزير الخارجية الايراني قد زار قبل ذلك بنغلاديش والتقى رئيسة الوزراء ورئيسة البرلمان ووزير الخارجية فيها.

كما التقى جمعا من المفكرين واساتذة اللغة الفارسية في بنغلاديس ومن ثم شارك في ملتقى للدول المطلة على المحيط الهندي والقى كلمة فيه.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني اجرى العديد من الزيارات خلال الفترة الاخيرة والتي شملت قطر والكويت والدول الاسكندنافية فنلندا والسويد والنرويج ومن ثم فرنسا التي زارها مرتين.

كما قام بجولة شملت الصين واليابان وماليزيا وبعدها زار روسيا قبل بدء جولته الاخيرة التي تضمنت بنغلاديش واندونيسيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / ارنا
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