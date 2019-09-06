|رقم الخبر: 262976
|تاريخ النشر: أيلول 06, 2019
|الوقت: 08:57
|الاقسام: رياضة
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مونديال السلة 2019.. ايران تخسر امام أسبانيا
خسر منتخب ايران لكرة السلة امام نظيره الاسباني 65-73 نقطة في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم الصين 2019 الاربعاء.
انهت ايران الربع الاول لصالحها 21- 19 وخسرت الثاني 10- 15 لينتهي الشوط الاول اسبانياَ 34-31 نقطة.
وتمكنت ايران من الفوز بالربع الثالث 22-19 وبالرابع الاخير حسم الاسبان نتيجة المباراة 73-65 نقطة.
وبذلك ودعت ايران كأس العالم الصين 2019 اثر خسارتها الاولى امام بورتوريكو والثانية بمقابل تونس في اطار المجموعة الثالثة وعدم حصولها على أي نقطة.
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