خسر منتخب ايران لكرة السلة امام نظيره الاسباني 65-73 نقطة في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم الصين 2019 الاربعاء.

انهت ايران الربع الاول لصالحها 21- 19 وخسرت الثاني 10- 15 لينتهي الشوط الاول اسبانياَ 34-31 نقطة.

وتمكنت ايران من الفوز بالربع الثالث 22-19 وبالرابع الاخير حسم الاسبان نتيجة المباراة 73-65 نقطة.

وبذلك ودعت ايران كأس العالم الصين 2019 اثر خسارتها الاولى امام بورتوريكو والثانية بمقابل تونس في اطار المجموعة الثالثة وعدم حصولها على أي نقطة.