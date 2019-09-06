أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنه لو لم ترد المقاومة في أرض صلحا لاستباح العدو كل شيء عندنا، مضيفًا: "لقد تبين أن الأمريكي وضع كل قدراته تقنيًا في الطائرة المسيرة تم تزويدها بكاميرات لا مثيل لها في العالم".

وخلال كلمة له في المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الله في بلدة لبايا في البقاع الغربي، تابع رعد: "قرار المقاومة كان القرار الصائب بوجوب الرد على العدو "الإسرائيلي"، والمقاومة أصبحت الآن حرة في طريقة ردها على أي عدوان"إسرائيلي"، ولم نعد محشورين بالرد على العدو في مزارع شبعا، صار بإمكاننا ومن حقنا إذا تعرضنا لعدوان في بلادنا من العدو "الإسرائيلي" أن نرد على هذا العدو في أي نقطة نشاء ومن أي نقطة نشاء".

وأكد رعد أن الزمن الذي كان يعتدي فيه الإسرائيلي دون أن يلقى الرد المناسب والمؤدب والكابح للعدوان قد ولى، لافتًا الى أن "هذا الإنتصار هو انتصار جديد للمقاومة وسنلحظ بركاته في الأيام المقبلة، وأقول لكم أن مشكلة الطائرات أيضا لها حل، والآن أصبح هامشنا أوسع لمقاربة الحل الذي نحضره لكي لا يستبيح العدو سماءنا بعد الآن، كل ذلك بفضل التزامنا بنهج الحسين (ع) ، وثباتنا على الحق الذي نصرناه والتزمناه".