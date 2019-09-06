اكد رئيس البنك المركز الايراني "عبد الناصر همتي" ضرورة دعم رجال الاعمال بوصفهم المضحين في ساحات الحرب الاقتصادية؛ قائلا : لقد تم بفضل تظافر الجهود بين البنك المركزي والمنتجين ورجال الاعمال كسر ضغوط القائمين على فرض الحظر طيلة الاشهر الماضية، لينعم البلاد اليوم بظروف اقتصادية مستقرة نوعا ما.

وفي تصريح له خلال اجتماع "لجنة الحوار بين القطاعين العام والخاص" بمحافظة كرمان (جنوب شرق)، اكد هتمي على الدور الهام لاصحاب القطاع الخاص في ظل المرحلة المصيرية الراهنة.

وتابع : نستطيع ان نعلن بحزم، اننا تمكّنا بفضل الجهود الجماعية، من كسر الضغوط الناجمة عن الحظر، لنعيش اليوم ظروفا مستقرة نوعا ما؛ وبما يستدعي الحفاظ عليها.

واكد همتي، ان مواجهة الحظر رهن بحلّ مشاكل رجال الاعمال لكونهم المضحين الرئيسيين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؛ مضيفا ان البنك المركزي، ومن هذا المنطلق، وضع على سلم اولوياته ازالة المشاكل من مسار التجار والمنتجين في البلاد.