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رقم الخبر: 262973 تاريخ النشر: أيلول 05, 2019 الوقت: 19:12 الاقسام: سياسة  
ايران و جمهورية أذربيجان تتعاونان في مجال مكافحة المخدرات

ايران و جمهورية أذربيجان تتعاونان في مجال مكافحة المخدرات

التقی رئيس شرطة مكافحة المخدرات في ايران العميد "محمد مسعود زاهديان" أمس الأربعاء في مدينة "لنكران" الأذربيجانية رئيس دائرة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية الاذربيجانية "حزي اصلان اوف"و بحث معه سبل توسيع التعاون الثنائي في مجال مكافحة المخدرات.

و أفادت وزارة الداخلية في جمهورية أذربيجان، ان "اصلان اوف" قدم خلال اللقاء مع نظيره الايراني، تقريرا حول اجراءات الشرطة الاذربيجانية في مجال مكافحة الجرائم ومنها الإتجار بالمخدرات.

و اشار الجانبان الايراني والاذربيجاني، الی النتائج الإيجابية للتعاون بين قوات شرطة البلدين؛ كما اكدا ضرورة توسيع التفاعلات وتبادل المعلومات في مجال مكافحة المخدرات.

من جانبه، نوه العميد زاهديان بأهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين؛ معلنا رغبه ايران للتعاون مع الطرف الأذربيجاني في هذا الخصوص.

و وصف زاهديان هكذا زيارات بانها تسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين وزارتي الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونظيرتها في جمهورية أذربيجان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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