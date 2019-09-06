  • الجمعة ٦ محرم ١٤٤١
  • الجمعة , سبتمبر 06, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 262972 تاريخ النشر: أيلول 05, 2019 الوقت: 19:10 الاقسام: سياحة  
مساعد وزير السياحة : زيادة بنسبة 40 بالمئة في عدد السياح الاجانب

مساعد وزير السياحة : زيادة بنسبة 40 بالمئة في عدد السياح الاجانب

قال مساعد وزير التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة للشؤون السياحية "ولي تيموري" : ان عدد السياح الاجانب الذين زاروا البلاد خلال النصف الاول من العام الحالي (الايراني – بداء في 21 اذار / مارس 2019) سجل زيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

واوضح تيموري في تصريح له اليوم الخميس بمحافظة همدان (غرب)، ان عدد السياح الاجانب الذين قامو بزيارة البلاد لأغراض سياحية ودينية وعلاجية في هذه الفترة بلغ 3 ملايين شخص.

كما اشار مساعد وزير السياحة الايراني الى شعار "التنمية السياحية القروية" للعام 2021 م، والمؤتمر الدولي الذي سيقام بمشاركة 180 شخصية دولية في محافظتي كردستان وكرمانشاه (غربي البلاد).

ونوه تيموري الى بدء السنة السياحية في ايران اعتبارا من 28 ايلول / سبتمبر الحالي؛ مبينا ان البرامج السياحية ذات الصلة بهذه المناسبة ستنظم في اطار شعار العام 2020 والذي يركز على التعليم والتخصص والعمل.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 22/2391 sec