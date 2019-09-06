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رقم الخبر: 262970 تاريخ النشر: أيلول 05, 2019 الوقت: 19:01 الاقسام: عربيات  
اعلامي يمني ينشق عن صفوف العدوان..وهذه رسالته للمغرر بهم

اعلامي يمني ينشق عن صفوف العدوان..وهذه رسالته للمغرر بهم

استقبل عضو المجلس السياسي لأنصار الله في اليمن، محمد البخيتي، الاربعاء، أحد العائدين الى حضن الوطن عقب تخليه عن صفوف العدوان ومرتزقته.

ونشر البخيتي على صفحته بالفيسبوك صورة من امام جامع الشعب تجمعه بالعائد عصام لطف رئيس موقع الحدث، الذي اعلن تخليه عن الارتماء في صف الارتزاق والعودة للبلاد تاركا طارق عفاش ومرتزقته يلاقون مصيرهم بعيداً عن البلاد.

واوضح عضو المجلس السياسي أن لطف عبر عن ندمه على ما فات، مؤكدا على بذل نفسه لخدمة الوطن.

ووجه لطف رساله للمغرر بهم مفادها : ” بأن لا يخدعوا أنفسهم فالوطن ابقى للجميع”.

 


 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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