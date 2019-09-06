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رقم الخبر: 262969 تاريخ النشر: أيلول 05, 2019 الوقت: 18:59 الاقسام: دوليات  
اليابان مهتمة بالغاز الروسي

اليابان مهتمة بالغاز الروسي

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، عن اهتمام بلاده، أحد أبرز مستوردي الغاز في العالم، باستيراد الغاز من مشروع روسي للغاز الطبيعي المسال في منطقة القطب الشمالي.

وجاء تصريح رئيس الوزراء الياباني في كلمة له خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي الروسي، المنعقد حاليا في مدينة فلاديفوستوك.

وفي وقت سابق كشف وزير الخارجية الياباني تارو كونو، أن اليابان استثمرت نحو 5 مليارات دولار في مشروع "أركتيكا للغاز الطبيعي المسال -2"، الذي تقوم به شركة "نوفاتيك"، ثاني أكبر منتج للغاز في روسيا.

وتقدر قيمة المشروع، بحسب ليونيد ميخيلسون رئيس شركة "نوفاتيك"، بنحو 25.5 مليار دولار، والمشروع عبارة عن المصنع الثاني لـ"نوفاتيك"، الذي ستطلقه في حقول غاز شبه جزيرة غيدانسكوي شمالي سهل سيبيريا الغربية سنة 2023، بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون طن من الغاز المسال سنويا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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