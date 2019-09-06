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رقم الخبر: 262968 تاريخ النشر: أيلول 05, 2019 الوقت: 18:58 الاقسام: دوليات  
وكالة كيودو: ترامب اقترح اجراء لقاء مع روحاني بنيويورك

وكالة كيودو: ترامب اقترح اجراء لقاء مع روحاني بنيويورك

قال مصدر في الحكومة الاميركية ان واشنطن عرضت اقتراحا بان يجتمع الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع نظيره الايراني على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وافادت وكالة كيودو للانباء اليابانية ان هذا المصدر زعم بان الاقتراح عرض على طهران عبر دول مثل فرنسا وان طهران لم ترد عليه بعد.

وقال الرئيس الايراني يوم الثلاثاء الماضي في كلمة القاها في جلسة مجلس الشوري الاسلامي، إن مسار استراتيجيتنا يستند على ركيزيتين هما الصمود الداخلي والدبلوماسية النشطة، موكدا: لم ولن نقرر اجراء مفاوضات ثنائية مع امريكا في أي وقت من الأوقات، واضاف ان مقترحات قدمت لنا من العديد من الاطراف بهذا الشان لكننا رفضنا ذلك .

وأشار إلى التفسيرات الخاطئة لتصريحات في خطاباته السابقة وقال : ان البعض تصور ان المقصود من المفاوضات هو المفاوضات الثنائية ،في حين أن المبادئ السياسية تحددها القيادة وكلنا نسير في خط واحد ولا خلاف بشأن القضايا الوطنية .

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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