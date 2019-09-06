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رقم الخبر: 262967 تاريخ النشر: أيلول 05, 2019 الوقت: 18:55 الاقسام: دوليات  
منظمة أوروبية تدعو سويسرا إلى عدم الاستجابة لضغوط الكيان الاسرائيلي

منظمة أوروبية تدعو سويسرا إلى عدم الاستجابة لضغوط الكيان الاسرائيلي

دعت منظمة حقوقية أوروبية البرلمان السويسري إلى عدم الاستجابة لضغوطات الكيان الاسرائيلي الهادفة إلى وقف تشريع يسمح باعتقال سياسيين وعسكريين تورّطوا بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقال المرصد الحقوقي الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه ينظر بقلق شديد لزيارة وفد "إسرائيلي" برئاسة وزير الخارجية يسرائيل كاتس، برفقة طاقم من الخبراء القانونيين إلى سويسرا.

وطالبت المنظمة السلطات السويسرية بالثبات على موقفها في ما يرتبط بمتابعة المتورطين في انتهاكات ضد حقوق الفلسطينيين مشيرا الى أنّ سويسرا هي من الدول التي لديها تشريعات تسمح بملاحقة مرتكبي الجرائم الكبرى في حال عدم محاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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