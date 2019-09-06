وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد اعلن في تصريح صحفي امس الاربعاء في ختام اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث بان ايران ستتخذ الخطوة الثالثة يوم الجمعة.

واشار الى الاجراءات التي ستتخذ في مجال خفض الالتزامات في اطار الخطوة الثالثة قائلا، ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية مكلفة في الخطوة الثالثة بالبدء فورا في مجال الابحاث والتطوير بكل ما تحتاجه البلاد من الناحية التقنية وتدع جانبا كل الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي في مجال الابحاث والتطوير ومنها فيما يتعلق بانواع اجهزة الطرد المركزي الجديدة وان تقوم المنظمة بكل ما نحتاجه للتخصيب وان نشهد الاسراع بالانشطة في هذا المجال.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية قد اعلنت وفقا لبيان المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الصادر في 8 ايار/مايو عن وقف بعض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي لفترة 120 يوما الماضية، حيث اتخذت اجراءات في اطار خطوتين اولى وثانية، اذ تجاوزت في الخطوة الاولى حجم 300 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 بالمائة وحين انتهاء الخطوة الاولى والدخول الى الخطوة الثانية يوم 7 حزيران /يونيو اعلنت ايران بانها سوف لن تلتزم بسقف التخصيب 3.67 بالمائة وبعد يوم من ذلك اعلن كمالوندي في تصريح لوكالة "فارس" بان نسبة اليورانيوم المخصب بلغت 4.5 بالمائة.

واليوم الخميس تنتهي فرصة الـ 60 يوما المحددة للاتفاق النووي من قبل ايران للاطراف المتبقية في الانتفاق النووي.