أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن تصريحات المبعوث الاميركي الخاص لشؤون ايران برايان هوك، واصفاً إياها بالإرهاب الاقتصادي التي تحاول الضغط على الشعب الإيراني.

ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي اعتبر تصريحات المبعوث الاميركي الخاص لشؤون ايران برايان هوك عدائية واصفاً إياها باليائسة والمضحكة تحاول من خلالهها امريكاالضغط على الشعب الإيراني.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن التصريحات الامريكية الأخيرة ما هي إلا وثائق سوداء تضاف إلى أعمالهم المخزية.

وكانت صحيفة فايننشيال تايمز، كشفت أمس الأربعاء، أن برايان هوك، المبعوث الاميركي الخاص لشؤون ايران، بعث رسالة الكترونية الى القبطان الهندي آكليش كومار، وبعد ان امتنع قبطان الناقلة الايرانية عن التعاون مع الادارة الاميركية، بعث هوك رسالة الكترونية اخرى اليه، وقال له ان الخزانة الاميركية فرضت عقوبات عليه.