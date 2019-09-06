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رقم الخبر: 262963 تاريخ النشر: أيلول 05, 2019 الوقت: 18:48 الاقسام: عربيات  
الحشد الشعبي يستدعي 1000 مقاتل من قواته الاحتياطية لحماية الزائرين في عاشوراء

الحشد الشعبي يستدعي 1000 مقاتل من قواته الاحتياطية لحماية الزائرين في عاشوراء

استدعى اللواء 26 بالحشد الشعبي بالعراق، الخميس، 1000 مقاتل من قواته الاحتياطية للمشاركة بخطة حماية الزائرين في عاشوراء.

وقال مشرف اللواء ميثم الزيدي في إن اللواء 26 بالحشد الشعبي استدعى الف مقاتل من قواته الاحتياطية للمساهمة بخطة حماية الزائرين في عاشوراء.

واضاف ان واجب هذه القوات سيكون العمل تحت إشراف قسم حفظ النظام في العتبة العباسية المقدسة وقسم مابين الحرمين الشريفين التابع للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية لتوفير اجواء امنة للزائرين، فضلا عن مشاركة في عزاء طويريج الى جنب القوات الأساسية في اللواء بوحداتها كافة ومتطوعيها ومواكب الدعم اللوجستي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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