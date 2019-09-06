اکد رئيس منظمة الفضاء الإيرانية "مرتضى براري" اليوم الخميس على صفحته في "انستغرام"، ان المشاريع الفضائية الايرانية سلمية بامتياز و الحظر لن يؤثر سلبيا على مسيرة التقدم والنمو في هذا المجال.

و اضاف براري: ان اهدافنا سلمية تماما والدليل على ذلك يكمن في عضوية وكالة الفضاء الإيرانية في "لجنة الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي" التابعة للامم المتحدة، و مواقفنا في المحافل الدولية.

وقال رئيس منظمة الفضاء الايرانية، "نحن هدف من خلال تطوير تكنولوجيا الفضاء الوطنية، هو تقديم الخدمات الی المجتمع و إدارة الموارد بشكل افضل وبالتالي النهوض بالمستوى المعيشي للشعب؛ مؤكدا : نحن سنضاعف جهودنا في هذا السياق.

واشاد براري بالطاقات الشبابة المبدعة في ايران، "رغم القيود والحظر"؛ مؤكدا ان القوى الشبابية الايرانية تمكنت في سياق شعار "نحن نستطيع" من تحقيق الانجازات المذهلة والتالق في ساحة الفضاء.

تجدر الاشارة هنا، الى البيان الصادر عن وزارة الخزانة الاميركية عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء الماضي، وبأنها فرضت الحظر على وكالة الفضاء، ومركز أبحاث الفضاء ومعهد أبحاث الملاحة الفضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مما اثار ردود فعل واسعة.