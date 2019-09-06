وزير الداخلية الايراني : اعادة فتح معبر خسروي الحدودي اعتبارا من يوم غد الجمعة اعلن وزير الداخلية "محمد رضا رحماني فضلي" انه سيتم اعادة فتح معبر خسروي الحدودي مع العراق (غرب) اعتبارا من يوم غد الجمعة بهدف تيسير الظروف وسهولة عبور زوار العتبات المقدسة ولاسيما خلال مراسم الاربعين الحسينية (ع).