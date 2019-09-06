اكد القائد العام للحرس الثوري "اللواء سلامي"، ان العدو سيرى قوة ايران الحقيقية في الميدان؛ مضيفا ان "الحرس الثوري جاهز للدفاع عن الثورة والوطن اكثر من اي وقت مضى".

واضاف اللواء سلامي في تصريح له على هامش زيارته لجزيرة "فارسي" وتقييمه للاوضاع وجهوزية الوحدات والقوات المتواجدة في منطقة بوشهر (جنوب)، قائلا "لقد سبق مرارا اختبار قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية، واعداؤنا يعلمون القليل من حقيقة قدراتنا الدفاعية، لكنهم يدركون بان الاقتدار العسكري والامني للجمهورية الاسلامية الايرانية لا تُقهر".

وتابع : ان قوة الردع الايراني مبنية على هزيمة الاعداء الكبار وبفضل الباري تعالى فاننا جاهزون على الدوام للنهوض بهذه القدرات وصون الامن القومي وحدود البلاد واستقلالها و وحدة اراضيها، وان شعبنا واثق كذلك بان قواتنا كما في الماضي تضمن له الامن من خلال رصد تحركات الاعداء ليل نهار.

وصرح القائد العام للحرس الثوري : لقد قمنا انطلاقا من ستراتيجية التغلب على القوى الاستكبارية الدولية، بتطوير وتوسيع معداتنا وقدراتنا وعرضنا جوانب منها في مختلف الساحات والمظاهر العملانية.

واضاف، ان "الاعداء شاهدوا ايضا الطاقات التقنية في معداتنا وكذلك ارادة وعزيمة قواتنا للدفاع عن قيم الثورة الاسلامية؛ ذلك اننا قوة مختبرة في المنطقة وسيرون قدراتنا الحقيقية في الميدان".