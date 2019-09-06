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رقم الخبر: 262954 تاريخ النشر: أيلول 05, 2019 الوقت: 18:10 الاقسام: سياسة  
ظريف: "اوفاك" لا يعدو عن كونه آمر السجن
في نصيحته الى الاوروبيين؛

ظريف: "اوفاك" لا يعدو عن كونه آمر السجن

اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ان "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" الامريكي (اوفاك) لايعدو عن كونه آمر السجن".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ظريف اليوم الخميس عبر حسابه بموقع "تويتر"، ملوّحا فيها الى الاوروبيين وناصحا اياهم بالقول : ان اوفاك لا يعدو عن كونه آمر السجن اذا طلبتم العفو (التصريح)، دخلتم الزنزانة الانفرادية على تجرؤكم، ولاحقا يحتمل ان ينتهي بكم الامر الى منصة الاعدام.

وتابع وزير الخارجية في تغريدته : ان السبيل الوحيد للقضاء على الارهاب الاقتصادي (الحظر) الامريكي، يكمن بالتالي في قرارك على تحرير نفسك من حبل المشنقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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