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رقم الخبر: 262953 تاريخ النشر: أيلول 05, 2019 الوقت: 18:08 الاقسام: سياسة  
وزير الخارجية الايراني يغادر بنغلاديش باتجاه اندونيسيا

وزير الخارجية الايراني يغادر بنغلاديش باتجاه اندونيسيا

غادر وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، قبل قليل، العاصمة البنغلاديشية "دكا" متوجها الى "جاكرتا" عاصمة اندونيسيا.

وكان ظريف قد بدأ جولته الاسيوية بزيارة بنغلاديش الثلاثاء الماضي، والتقى امس الاربعاء برئيسة الوزراء "الشيخة حسينة"، و وزير الخارجية "عبد المؤمن" الى جانب رئيسة مجلس النواب في هذا البلد "شيرين تشودري"؛ باحثا معهم في تنمية العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والعالم الاسلامي.


وصباح اليوم الخميس، القى وزير الخارجية (الايراني) كلمة بمراسم افتتاح ملتقى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي (ايورا) في دكا.


 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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