قال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة "العميد امير حاتمي" : لقد اعلنا للعالم مراراً مواقفنا الدفاعية الشفافة، واكدنا بأننا لن نخضع للضغوط والذل اطلاقا، وسنجند جميع الوسائل المشروعة للدفاع بقوة عن الحقوق المصيرية للشعب الايراني الابي.

وفي تصريح له اليوم الخميس خلال مراسم تقديم وتكريم الرئيس الجديد لدائرة التوجيه السياسي بوزارة الدفاع، قدم العميد حاتمي العزاء بمناسبة حلول شهر محرم الحرام (1441) حيث استشهاد ابي الاحرار الامام الحسين (عليه السلام) وانصاره في واقعة الطف؛ مؤكدا على ضرورة التأسي بنهج هذا الامام لمواجهة الضغوط ورفض الذل والخضوع الى املاءات العدو.

ونوّه وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة، بالرؤية الشمولية السائدة على القوات المسلحة في البلاد والتي ترتكز على تعزيز مقومات الامن والقوة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي السياق، اكد العميد حاتمي على دور القوى العاملة الكفوءة والمخلصة في تحقيق الانجازات وتطوير القوة الردعية للبلاد.

وتابع، ان العدو يعمد الى استهداف هذه الطاقات لكونها تشكل النواة الرئيسية في مسار التقدم والازدهار.