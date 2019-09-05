اعرب وزير التنمية الاقتصادية السلوفيني ازدراوكو بوجيوالشك عن رغبة بلاده بالتعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في اعلى المستويات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير السلوفيني في ليوبليانا الاربعاء مساعد الخارجية الايراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، حيث جرى البحث حول الاوضاع السابقة والمستقبلية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

واكد الجانبان على الاستفادة من الطاقات والفرص الواسعة المتاحة في مجال التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين خاصة في مجال السياحة وضرورة بذل الجهود لتنفيذ وتفعيل هذا الامر، ولفتا الى ضرورة تبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية بينهما في المستقبل القريب.

من جانبه اشار مساعد الخارجية الايراني الى المشاكل الناجمة عن الحظر الاميركي غير القانوني واحادي الجانب وقال في الوقت ذاته، ان الحظر قد ادى الى خلق الفرص ايضا ومازالت هنالك مجالات ومسارات للرقي بالمستوى التجاري والاقتصادي بين البلدين وقنوات لازالة او خفض تداعيات التحديات.

ويرافق مساعد الخارجية الايراني في زیارته الى سلوفینیا وفد اقتصادي في مختلف المجالات.