وفي تصريح اليوم الخميس لمراسل "ارنا"، اشار نقوي حسني الى قرب انتهاء المهلة المحددة للدول الاوروبية من اجل تنفيذ التزاماتها في اطار الاتفاق النووي، مؤكدا : لقد ابلغنا الاوروبيين بأننا سنتخذ الخطوة الثالثة في حال عدم تنفيذ هؤلاء التزاماتهم.

وفي جانب اخر من تصريحه لـ "ارنا"، لفت المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، الى "التزام الخارجية" باعداد تقارير كل 3 اشهر حول تنفيذ الاتفاق النووي وتسليمها الى اللجنة النيابية.

وبحسب تصحريات المسؤول البرلماني، فقد سلّمت الخارجية الايرانية لحد الان 14 تقريرا الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارحية النيابية حول عملية تنفيذ بنود الاتفاق النووي.