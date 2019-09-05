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رقم الخبر: 262946 تاريخ النشر: أيلول 05, 2019 الوقت: 11:18 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخميس:

ایران

عناوین اخبار روزنامه ایران در روز پنجشنبه ۱۴ شهريور :

📌الرئیس روحاني: لم نتوصل الی الاتفاق النهائی حتی الان، وسنقوم بالخطوة الثالثة لتقلیص الالتزامات

📌عراقجي: سنتحاور مع (491) بعد تلقینا 15 ملیار دولار

📌اللواء باقري: تقریر الجیش الامیرکي حال دون مهاجمة ترامب لایران

جمهوري اسلامي

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه ۱۴ شهريور :

📌ظریف: تنفیذ التزامات ایران رهن بضمان الاوروبي لبیع نفطها

📌رئیس الجمهوریة: ابناء الشعب یطالبون بوضع النزاعات جانباً وحل عقدة من مشاکل حیاتهم

📌قادة الهند وروسیا یؤکدون علی مواصلة التعاون الاقتصادي مع ایران

📌فرنسا: المشاورات مع امریکا کانت بناءة بشأن افتتاح خط انتمائی بمبلغ 15 ملیار لایران

📌وزیر الخارجیة العراقي: سنرفع الشکوی الی الامم المتحدة لو تأکد دور "اسرائیل" فی الهجمات

کیهان

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز پنجشنبه ۱۴ شهريور :

📌امریکا تفرض الحظر علی وکالة الفضاء الایرانیة

📌اسرائیل تتعهد لروسیا بعدم مهاجمة مصالح حزب الله فی سوریا بعد الان

📌ترامب یحطم رقمه القیاسي باطلاق 328 کذبة فی غضون ستة اسابیع

📌 زعیم انصارالله ینصح الامارات: من صالحکم ان تتراجعوا

آرمان ملي

عناوین اخبار روزنامه آرمان ملی در روز پنجشنبه ۱۴ شهريور :

📌الحرس الثوري یعلن عن توقیف سبعة زوارق صید "ترال" فی منطقة جاسک

📌رئیس الارکان: ایران فی عداد أکثر البلدان أمناً فی العالم

آفتاب یزد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز پنجشنبه ۱۴ شهريور :

📌الدفاع الجوي السوري یسقط طائرتین مسیرتین بالقرب من قاعدة حمیمیم

شرق

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز پنجشنبه ۱۴ شهريور :

📌الخارجیة الایرانیة: سبعة من افراد طاقم ناقلة النفط البریطانیة یعودون الی بلادهم

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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