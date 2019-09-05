|رقم الخبر: 262946
|تاريخ النشر: أيلول 05, 2019
|الوقت: 11:18
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخميس:
ایران
📌الرئیس روحاني: لم نتوصل الی الاتفاق النهائی حتی الان، وسنقوم بالخطوة الثالثة لتقلیص الالتزامات
📌عراقجي: سنتحاور مع (491) بعد تلقینا 15 ملیار دولار
📌اللواء باقري: تقریر الجیش الامیرکي حال دون مهاجمة ترامب لایران
جمهوري اسلامي
📌ظریف: تنفیذ التزامات ایران رهن بضمان الاوروبي لبیع نفطها
📌رئیس الجمهوریة: ابناء الشعب یطالبون بوضع النزاعات جانباً وحل عقدة من مشاکل حیاتهم
📌قادة الهند وروسیا یؤکدون علی مواصلة التعاون الاقتصادي مع ایران
📌فرنسا: المشاورات مع امریکا کانت بناءة بشأن افتتاح خط انتمائی بمبلغ 15 ملیار لایران
📌وزیر الخارجیة العراقي: سنرفع الشکوی الی الامم المتحدة لو تأکد دور "اسرائیل" فی الهجمات
کیهان
📌امریکا تفرض الحظر علی وکالة الفضاء الایرانیة
📌اسرائیل تتعهد لروسیا بعدم مهاجمة مصالح حزب الله فی سوریا بعد الان
📌ترامب یحطم رقمه القیاسي باطلاق 328 کذبة فی غضون ستة اسابیع
📌 زعیم انصارالله ینصح الامارات: من صالحکم ان تتراجعوا
آرمان ملي
📌الحرس الثوري یعلن عن توقیف سبعة زوارق صید "ترال" فی منطقة جاسک
📌رئیس الارکان: ایران فی عداد أکثر البلدان أمناً فی العالم
آفتاب یزد
📌الدفاع الجوي السوري یسقط طائرتین مسیرتین بالقرب من قاعدة حمیمیم
شرق
📌الخارجیة الایرانیة: سبعة من افراد طاقم ناقلة النفط البریطانیة یعودون الی بلادهم
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