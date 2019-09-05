أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، أن سلاح الجو اليمني المسير، نفذ هجمات على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، بعدد من طائرات قاصف 2، مؤكداً إصابة الأهداف بدقة عالية.

بدوره، نشر الإعلام الحربي مشاهد لاستهداف تجمعات التحالف في الربوعة بعسير السعودية، الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. كذلك أفاد مصدر عسكري يمني باستهداف مواقع للتحالف السعودي، قبالة جبل قيس في جيزان السعودية، بثلاثة صواريخ من طراز زلزال واحد.

من جهته، أكد وزير الدفاع اليمني في حكومة صنعاء محمد العاطفي، امتلاك القوات المسلحة اليمنية القدرة على ضرب العمقين السعودي والإماراتي.

وفي تصريح إلى وكالة سبأ، أكد العاطفي قدرة القوات المسلحة على توجيه ضربات تدميرية للمنشآت الحيوية لدول العدوان وفق تعبيره، وخلص إلى أن المرحلة المقبلة، ستكون لصالح اليمن وشعبه وهويته المستقلة، محملًا التحالف السعودي مسؤولية الصراعات في جنوب البلاد.

كما أطلقت القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، دفعة صواريخ باليستية على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي جنوب السعودية.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحي سريع في بيان مقتضب أن " القوة الصاروخية أطلقت دفعة صواريخ بالستية نوع بدر 1على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي وأهداف عسكرية أخرى".

وأكد العميد سريع أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة عالية، مشيرا إلى أن العملية تسببت في تعطل الملاحة الجوية في المطار.

ولفت المتحدث إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني وغاراته المتواصلة التي بلغت خلال الساعات الماضية 52 غارة جوية.

وأضاف أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين.

وكان سلاح الجو المسير نفذ الخميس الماضي، عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k على مرابض الطائرات الحربية والأباتشي بمطار نجران الإقليمي.

بموازاة ذلك قصفت القوة الصاروخية والمدفعية لدى الجيش واللجان الشعبية، الأربعاء، تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن قوة الإسناد الصاروخي والمدفعي أمطرت تجمعات للمنافقين في منطقة الحزم بصليات من الصواريخ والقذائف المدفعية، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم جراء القصف.

وكانت وحدة الهندسة قد تمكنت، الثلاثاء، من تفجير طقم للمرتزقة ما أسفر عن مصرع من على متنه في جبهة وقز.

إلى ذلك أطلقت القوة الصاروخية لدى الجيش واللجان الشعبية، فجر الأربعاء، 3 صواريخ نوع زلزال 1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي غرب منطقة حرض الحدودية بمحافظة حجة.

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة إثر القصف الصاروخي.

وكانت صاروخية الجيش واللجان الشعبية قد أطلقت، مساء الثلاثاء، 3 صواريخ من نوع "زلزال-1" وعدد من قذائف المدفعية على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل قيس في جيزان.