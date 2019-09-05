ردت الكويت على الاحتجاج العراقي ضدها في مجلس الأمن بالتأكيد على أن بنائها منصة بحرية فوق منطقة "فيشت العيج" حق سيادي.

وشدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، على أن بناء المنصة البحرية فوق منطقة" فيشت العيج" الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية، هو "حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ولفتت الوكالة الرسمية إلى أن هذا التصريح جاء تعليقا على ما تردد بشأن "اعتراض الحكومة العراقية على إقامة دولة الكويت منصة بحرية فوق (فيشت العيج) باعتبار أن هذه المنصة ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162".

وأوضح المصدر المسؤول أن "وزارة الخارجية في بلاده تسلمت هذه المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسليمها إلى مجلس الأمن وقامت بالرد عليها على الفور.

وقال المصدر إنه فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، فإن دولة الكويت تؤكد أنها استمرت في مطالبة الجانب العراقي منذ عام 2005 إلى آخر اجتماع في مايو/ أيار الماضي بأن يباشر الخبراء القانونيون في البلدين بالبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المرسمة وتم ذلك عبر اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة والرسائل الوزارية بهذا الشأن".

وكان العراق وجه رسالة إلى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

في سياق غير متصل أعلنت الكويت توقيف مسؤول أمني كبير بعد ظهور في مقطع مصور، أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح قرارا بإيقاف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي عن العمل، دون أن يكشف أسباب القرار.

​وربط عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بين قرار وزير الداخلية الكويتي، ومقطع مصور ظهر فيه العلي قبل أيام في أحد شوارع لندن.

ونشر حساب "تفتيش الكويت" الإخباري على "تويتر" مقطع فيديو للعلي بصحبة رجل الأعمال ومرشح الدائرة الانتخابية الرابعة فهد غشام البصمان في العاصمة البريطانية، أثناء قيادتهما سيارة فارهة في شارع سلون، بينما يتسابق المارة على التقاط صور لهم وللسيارة.

​وذكرت وسائل إعلام كويتية أن سبب التوقيف هو التصرفات "الاستعراضية" التي قام العلي وغشام في لندن.