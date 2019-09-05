انتقدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، رد فعل برلين، تجاه القصف الأمريكي على إدلب السورية، ناصحة السلطات الألمانية بطلب معلومات من الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "ألمانيا، كعضو في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إذا لم يكن هناك مثل هذه المعلومات الشاملة ببساطة في وسائل الإعلام أو كان من المستحيل قراءة الأخبار ذات الصلة على المواقع الرسمية للوكالات الحكومية الأمريكية، يمكنها طلب المعلومات ذات الصلة من حلفائها، ويمكن طلب ذلك من خلال حلف شمال الأطلسي، ويمكن طلب توضيح الاتحاد الأوروبي حول ما حدث هناك".

وفي وقت سابق، ذكر مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن الغارة الجوية التي شنها الأمريكيون في 31 آب/أغسطس، في منطقة وقف التصعيد بإدلب، أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والدمار. وجاء الهجوم انتهاكا لجميع الاتفاقات السابقة، حيث أن الولايات المتحدة لم تخطر الجانب الروسي أو التركي بالإجراءات المخطط لها.

وأشارت زاخاروفا إلى أن "المتحدث باسم الحكومة الألمانية، قال إن برلين ليس لديها معلومات شاملة عن الضربة الجوية التي قامت بها القوات الأميركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب. بمعنى، كيف لا توجد معلومات شاملة؟ وما المطلوب لكي تكون؟ عندما تم اتخاذ تدابير فيما يتعلق بأحداث معينة في سالزبوري، والذين لم يكن يوجد لديهم أي دليل، قيل لنا أن هناك بيانات شاملة، والتي بالحقيقة لم يراها أحد، وعندما رأى العالم كله ذلك ذكرت جميع وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة قد وجهت ضربة جوية إلى إدلب، والولايات المتحدة نفسها تحدثت عن ذلك، تقول الحكومة الألمانية إنه لا توجد معلومات شاملة. كيف يكون هذا؟ هل هذه هي ديمقراطية مثيرة للاهتمام، وحرية التعبير؟".

وأضافت: "نحن واثقون من أن هذه البيانات ستتيح للجانب الألماني أن يستوضح بشكل أفضل الحالة التي كانت سائدة في المحافظة السورية المذكورة. ومن المدهش أنه في سياق هذا الجهل في برلين ، فإنهم يسمحون لأنفسهم بالهجوم غير المبرر على روسيا ويتهمون بلدنا بالقصف المتعمد للبنية التحتية المدنية والإنسانية في إدلب. لقد قدمنا مرارا لشركائنا الألمان تفسيرات شاملة قائمة على البيانات والدلائل الموضوعية بشأن الاتهامات الموجهة لروسيا".

واختتمت زاخاروفا، قائلة، إن هذا النهج الذي تتبعه برلين لا يسهم في إجراء حوار بناء حول سوريا.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرتين مسيرتين للإرهابيين قد تم تدميرهما بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا، ولم تقع إصابات أو أضرار مادية.

وجاء في بيان الوزارة "الثالث من سبتمبر في حوالي الساعة 21.20، بتوقيت موسكو، اكتشفت وسائل رصد المجال الجوي الروسية طائرتين مسيرتين، على مسافة من قاعدة حميميم الروسية الجوية. وقد اقتربت الطائرتان المسيرتان من القاعدة الروسية من الاتجاه الشمالي الغربي" .

وأكدت الوزارة، أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية، وأن قاعدة حميميم الجوية تعمل ووفقا للمخطط.

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا قد أعلن في بيان له منذ أيام عن تطبيق وقف إطلاق نار جديد في إدلب السورية اعتبارا من 31 أغسطس/ آب.

وجاء في البيان "بهدف استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة إلى اتفاق من جانب واحد من قبل قوات الحكومة السورية لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب من الساعة 06:00 من صباح يوم 31 أغسطس 2019".

ودعا المركز الروسي للمصالحة قادة التشكيلات المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات والانضمام إلى عملية التسوية السلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

الى ذلك أصيب 4 عسكريين سوريين بجروح الأربعاء جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بمنطقة زيزون بريف درعا الغربي.

وذكرت وكالة سانا في درعا أن عبوة ناسفة مزروعة في منطقة زيزون بالريف الغربي لمحافظة درعا انفجرت صباح الأربعاء ما أسفر عن إصابة 4 عسكريين بجروح تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم.

وكان إرهابيون استهدفوا في الـ 31 من الشهر الماضي بعبوة ناسفة سيارة عسكرية بين بلدتي الكرك والغارية الشرقية بريف درعا ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود بجروح.