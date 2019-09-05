*قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية *الكيان الصهيوني يعلن عن مخطط جديد للاستيلاء على أراض في بيت لحم

أفادت مصادر محلية بانتشار كثيف لقوات الاحتلال في الخليل قبيل زيارة نتنياهو في محاولة لمنع التحركات الفلسطينية. وأعلنت وزارة التربية الفلسطينية عن إخلاء 12 مدرسة في محيط المسجد الإبراهيمي بسبب الزيارة.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المحال التجارية في عدة مناطق في البلدة القديمة بمدينة الخليل، لتأمين اقتحام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وانتشرت قوّات كبيرة من جيش الاحتلال صباح الأربعاء بشكل مكثّف في محيط عدد من البؤر الاستيطانية بمدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية. كما انتشرت قوّات كبيرة من جيش الاحتلال في محيط البلدة القديمة، وشارع الشهداء وحي تل الرميدة.

ونشر المستوطنون أغطية كبيرة في محيط المناطق التي سيزورها نتنياهو في المنطقة، لحجب رؤية الأنشطة في المكان عن المناطق الفلسطينية المجاورة.

وفي وقت لاحق، أخلت قوات الاحتلال مدرسة قرطبة الواقعة في تل الرميدة، وسائر المدارس في البلدة القديمة من الطلاب وهيئاتها التدريسية، في خطوة استفزازية تأتي في إطار تهيئة المنطقة لعملية الاقتحام.

ونددت وزارتا "الخارجية" و"الأوقاف" الفلسطينيتين بنية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارة مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وقالتا في بيانين منفصلين، إن الزيارة "عنصرية"، و"تصعيد خطير" من قبل "إسرائيل".

وكان من المقرر أن يقوم "نتنياهو" بزيارة عدوانية لمدينة الخليل وبلدتها القديمة وللمسجد الإبراهيمي الأربعاء، للمشاركة في طقوس رسمية لإحياء الذكرى الـ 90 للأحداث التي جرت عام 1929، لكنها تحمل خلفيات انتخابية عشية الانتخابات التي ستجري في السابع عشر من الشهر الجاري

وانطلقت دعوات في الخليل لرفع الأعلام السوداء على أسطح المنازل رفضاً لزيارة رئيس حكومة الاحتلال. وفي التفاصيل، فإن نداءً أطلق لأهالي مدينة الخليل في البلدة القديمة خاصة في محيط المسجد الإبراهيمي، ومقابل مستوطنة "الدبويا"، لرفع الأعلام السوداء، تزامناً مع زيارة نتنياهو للخليل.

كما وجّه النداء للأهالي بعدم التعاطي مع الزيارة ونبذ ومقاطعة أيّ شخصية فلسطينية تحاول استقباله، في حملة تصدّي تحت عنوان "نتنياهو غير مرحب به في الخليل".

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها إن الزيارة "استعمارية عنصرية بامتياز يقوم بها نتنياهو في أوج معركته الانتخابية في محاولة لاستمالة الأصوات من اليمين واليمين المتطرف لصالحه".

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي في إطار مخططات "إسرائيل" لتهويد البلدة القديمة في الخليل بما فيها المسجد الإبراهيمي. بدورها، حذرت وزارة الأوقاف من "خطورة الزيارة" وطالبت في بيان صحفي، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بـ"تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني في الخليل".

ووصفت الزيارة بـ "التصعيد الخطير، ومساس بمشاعر المسلمين وجرّ المنطقة لحرب دينية ستكون لها عواقب كبيرة".

وقال فلسطينيون يسكنون البلدة القديمة في الخليل، إن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بإجراءات تضييقية تمهيداً لزيارة "نتنياهو"، كإغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين وحظر التجوال والتحرك.

وذكر موقع "معاريف" الإسرائيلي الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم المشاركة رسمياً في طقوس بالحي الاستيطاني اليهودي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

في السياق أثارت الزيارة المرتقبة لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي غضب الفلسطينيين وتنديدهم الشديد، إذ عبّر نشطاء وتجمعات مناهضة للاستيطان عن رفضهم الشديد لهذه الزيارة.

وأصدر تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بيانا طالب فيه أهالي الخليل بالتعبير عن رفضهم وغضبهم لزيارة نتنياهو إلى الخليل، باعتبار الزيارة داعمة للمستوطنين ورسالة تستهدف التّأكيد على يهودية المدينة.

ودعا البيان سكان البلدة القديمة وشارع الشهداء وتل الرميدة وواد الحصين ومنطقة حارة جابرة والسلايمة وواد الغروس برفع الأعلام الفلسطينية على أسطح البيوت.

من ناحيتها، حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطورة الأوضاع في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل إثر قيام مستوطنين بنصب الخيام في تل الرميدة وسط المدينة تمهيدا لزيارة نتنياهو للمدينة، بذريعة المشاركة في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين لأحداث ما يسمى "ثورة البراق"، والترويج لرواية الاحتلال.

وأكدت الأوقاف في بيان صحفي أن زيارة نتنياهو تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين، وحذرت من أنها تؤدي إلى جر المنطقة لحرب دينية ستكون لها عواقب كبيرة، مشيرة إلى زيارة رئيس حكومة العدو الأسبق أرئيل شارون للقدس عام 2000 والتي أشعلت انتفاضة الأقصى.

ونددت وزارة الأوقاف بمطالبة وزراء وأعضاء كنيست من أحزاب "الليكود" و"شاس" وتحالف اليمين بالسماح ببناء حي يهودي في مجمع السوق اليهودي في الخليل، وفوق منازل البلدة القديمة، ودعت الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني إلى حماية المسجد الإبراهيمي ومنع كافة المخططات الهادفة للسيطرة عليه وإبعاد المسلمين عنه.

ووجهت الوزارة نداء استغاثة للمجتمع الدولي بضرورة إيقاف الممارسات الإسرائيلية خشية اشتعال المنطقة بأسرها.

وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت سكان حي تل الرميدة والبلدة القديمة ومحيطها بإجراءات من شأنها التضييق عليهم تمهيدا للزيارة، ومنها إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين وحظر التجوال.

ووصف النائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الفلسطينية أحمد أبو حلبية نية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تدنيس المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالجريمة الصهيونية التي تستوجب الملاحقة.

وقال النائب أبو حلبية في تصريح صحفي إن "نتنياهو يريد بهذا الاقتحام للمسجد الابراهيمي عمل دعاية انتخابية خاصة به لانتخابات "الكنيست" الصهيونية وكسب تأييد للأحزاب اليمينية الصهيونية، وهذا الاقتحام يعتبر جريمة حرب باعتبار أن فيه تدنيس لقدسية المسجد".

وأوضح النائب أبو حلبية أن هذا التغول الصهيوني ضد المسجد الابراهيمي قديم جديد، وأضاف "اقتحم الصهاينة المسجد الابراهيمي أكثر من مرة وتم تقسيمه منذ احتلال الخليل في عام 1967"، مشيرا إلى أن نتنياهو يريد أن يفرض الأمر الواقع في المسجد الابراهيمي.

وطالب النائب أبو حلبية أهالي الخليل بالتصدي لزيارة نتنياهو وأن يكون لهم موقف في مواجهة هذا الاقتحام كما فعل أهالي القدس في عام 2000 عندما تم اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

ودعا النائب أبو حلبية إلى موقف عربي وإسلامي للتصدي لممارسات الاحتلال بحق المسجد الابراهيمي، مطالبا السلطة الفلسطينية بمواقف جدية تتجاوز الشجب والادانة والعمل على ملاحقة ومقاضاة المجرم الصهيوني نتنياهو وغيره من قادة الاحتلال.

وأشار النائب أبو حلبية إلى أن الانتهاكات الصهيونية المستمرة بحق المسجد الابراهيمي لن تغير من التاريخ شيئا.

بموازاة ذلك، شن جيش العدو فجر الاربعاء حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 12 فلسطينيا.

و ذكر موقع "والاه" أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيا بزعم مشاركتهم في "نشاطات أمنية"، وأشار إلى أنه تم تحويل المعتقلين للتحقيق معهم لدى الجهات الأمنية المختصة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت شابين من منزليهما في بلدة تقوع شرق بيت لحم، فيما اعتقلت شابا من قرية سعير شرق الخليل.

واعتقلت قوات العدو شابا من منزل ذويه في بلدة روجيب قرب نابلس، وشابين من مخيم عسكر الجديد بنابلس.

وداهمت قوات العدو منزلاً وفتشته عقب اقتحامها لبلدة تقوع جنوب شرق مدينة بيت لحم.

وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات العدو خلال انسحابها من مخيم شعفاط بالمدينة.

إلى ذلك أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، 3 أوامر عسكرية للاستيلاء على أراض في بيت جالا، وتقوع، والرشايده في محافظة بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم "حسن بريجية"، بأن الأمر العسكري الأول يتضمن الاستيلاء على أراض بمحاذاة النفق المقام على أراضي مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، تحديدا حوض "2" في منطقة "المخرور"، وتعود ملكية الأراضي لأهالي بيت جالا وبلدة الخضر.

وأضاف أن الاستيلاء على هذه الأراضي يهدف لتوسيع الشارع الالتفافي رقم 60، الواصل ما بين القدس ومجمع مستوطنة "غوش عصيون" جنوبا، ما يعني الاستيلاء على المئات من الدونمات الزراعية.

وأشار إلى أن الأمر العسكري الثاني، يتضمن الاستيلاء على أراض في قرية الرشايدة شرق بيت لحم لتوسيع مستوطنة "معالي عاموس"، أما الأمر الثالث فيتضمن الاستيلاء على أراض في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم لتوسيع مستوطنة "نوكوديم".

يذكر أن محافظة بيت لحم تتعرض لهجمة استيطانية تتركز مؤخرا في منطقة المخرور في بيت جالا، وبلدات الخضر ونحالين وأخرى في الولجة.

*نتنياهو يتولى حقيبة جديدة في حكومة الكيان الصهيوني

قرر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تعيين نفسه لمنصب وزير الرفاه بعد استقالة حاييم كاتس من هذا المنصب الشهر الماضي بسبب فتح تحقيق معه في قضية فساد.

وأبلغت الحكومة الصهيونية الأربعاء الكنيست رسميا بأن نتنياهو سيحتل نفسه لهذا المنصب بدلا عن تعيين عضو آخر من حزبه "الليكود" له، ليصبح بذلك يتولى أربع حقائب وزارية، بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، وهي الدفاع والصحة والرفاه والشتات.

وترك وزير الرفاه السابق كاتس منصبه في الشهر الماضي بعد أن أعلن النائب العام أفيحاي ماندلبليت عن نيته توجيه لائحة اتهام إليه بتهمة خيانة الأمانة والفساد.