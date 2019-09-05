مصر تضبط 217 فرداً من جنسيات مختلفة عبر الحدود

نجحت قوات حرس الحدود المصرية في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 217 فردا من جنسيات مختلفة بشتى الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على "فيسبوك"، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول.

وقالت الصفحة إنه تم التحفظ على 76 عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، والقبض على 58 فردا من المهربين والخارجين عن القانون، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشارت إلى أن رجال حرس الحدود يواصلون نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية، التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث تمكنت قوات حرس الحدود، خلال الشهر الماضي، من ضبط 30 كيلو غرام لجوهر الحشيش المخدر و 309 ألف قرص لعقار الترامادول والكبتاغون المخدر و2 طن لنبات البانجو، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراط و 8 كيلو غرام لبذور البانجو المعدة للزراعة.

من جانب آخر منعت سلطات مطار القاهرة سفر مواطن سعودي الجنسية، وألقت القبض عليه بعد توجيه تهم التهريب له. وأوقفت السلطات الأمنية بالمطار المسافر الذي يحمل الجنسية السعودية، بعدما حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية داخل عبوات "مياه زمزم".