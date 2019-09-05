  • الخميس ٥ محرم ١٤٤١
  • الخميس , سبتمبر 05, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 262941 تاريخ النشر: أيلول 04, 2019 الوقت: 23:14 الاقسام: عربيات  
مصر تضبط 217 فرداً من جنسيات مختلفة عبر الحدود

مصر تضبط 217 فرداً من جنسيات مختلفة عبر الحدود

نجحت قوات حرس الحدود المصرية في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 217 فردا من جنسيات مختلفة بشتى الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على "فيسبوك"، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول.

وقالت الصفحة إنه تم التحفظ على 76 عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، والقبض على 58 فردا من المهربين والخارجين عن القانون، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشارت إلى أن رجال حرس الحدود يواصلون نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية، التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، حيث تمكنت قوات حرس الحدود، خلال الشهر الماضي، من ضبط 30 كيلو غرام لجوهر الحشيش المخدر و 309 ألف قرص لعقار الترامادول والكبتاغون المخدر و2 طن لنبات البانجو، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراط و 8 كيلو غرام لبذور البانجو المعدة للزراعة.

من جانب آخر منعت سلطات مطار القاهرة سفر مواطن سعودي الجنسية، وألقت القبض عليه بعد توجيه تهم التهريب له. وأوقفت السلطات الأمنية بالمطار المسافر الذي يحمل الجنسية السعودية، بعدما حاول تهريب كمية كبيرة من الأدوية داخل عبوات "مياه زمزم".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/0512 sec