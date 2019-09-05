يستعد قرابة ألف طبيب باكستاني لمغادرة السعودية، بعد تلقيهم إشعارات بإنهاء خدمتهم بناء على قرار مفاجئ من السلطات بعدم الاعتراف بشهاداتهم العليا.

ووفقا لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، فإن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لم تعد تعترف ببرامج درجة الدراسات العليا الباكستانية أي "ماجستير الجراحة و"الدكتوراه في الطب" كمؤهلات مقبولة للحصول على ترخيص طبي.

وبناء على ذلك، أرسلت الهيئة خطابات لنحو ألف طبيب باكستاني، يعمل العديد منهم في المملكة منذ عقود لمغادرتها أو الاستعداد لترحيل وشيك.

ونقل الموقع عن أحد هؤلاء الأطباء ويدعى زاهد قوله:"زملائي بالمستشفى يهاجمونني ويعتقدون أنني جئت إلى هنا بدرجة علمية مزيفة"، مضيفا أن " كل شيء عملت من أجله أصبح محل شك، أنا بحالة صدمة كاملة ورزقي مهدد".

وأشار زاهد إلى أن "الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نفذت التغيير في المعايير المهنية بين عشية وضحاها دون أي إشعار مسبق، وليس لدينا أية فكرة عما سيحدث بعد ذلك".